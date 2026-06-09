ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹವಾಮಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 9:00 AM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಜನರು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.35 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15 ರಿಂದ 20 ಜನರು ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವವರು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 45C ಹಾಗೂ 48C ನಡುವೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'ಮೇಘದೂತ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD), ಭಾರತೀಯ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ICAR ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಮೇಘದೂತ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
Google Play Store ನಿಂದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ನಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
500 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ 'ದಾಮಿನಿ': ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಭೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ದಾಮಿನಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 500 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಜೀವ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ನೀವು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ.
- ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು FM ರೇಡಿಯೋಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸುವವರು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುವ ಮೊದಲು ದೂರದರ್ಶನಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ.
- ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ವೈರ್ ಸಹಿತ ದೂರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಿಂಚಿಗೆ ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಾಧನಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಗೋಡೆಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
- ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ವರಾಂಡಾಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ನೆಲದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
- ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಹಿತ್ತಲಿನ ಶೆಡ್ಗಳಂತಹ ತೆರೆದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮಿಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುನೋವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ನೀರು ದೂರದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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