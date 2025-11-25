ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಫಟಾಫಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೇ?; ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಫಟಾಫಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು, ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅಡುಗೆಮನೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
- ಅನೇಕರು ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಲು ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು 'ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀಲರ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಚಮಚಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
- ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪಾಸ್ಟಾ, ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೋಸಲು, ಹುಣಸೆ ರಸದಿಂದ ತಿರುಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು, ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಜರಡಿಯಂತಹ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಜರಡಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 'ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನರ್ಗಳು' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಚಾಕುಗಳು ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವವರ ಬಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಚಾಕು ಶಾರ್ಪನರ್' ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು.
- ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಬಳಿ 'ತರಕಾರಿ ಚಾಪರ್' ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪೊರಕೆ, ಬೀಟರ್ ಬಳಸುವುದು ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು 'ಪೊರಕೆ ವೈಪರ್' ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ವೈಪರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗಳು, ಕುಕೀ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 'ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು' ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
