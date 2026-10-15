ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026: ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ, ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇನು? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ನವರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
Published : October 15, 2026 at 2:54 PM IST
ನವರಾತ್ರಿಯು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದೇವಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪವಾಸ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಬಾ ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬವು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡದ ಆಹಾರ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ: ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಕ್ತಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ.
- ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ನಂತರ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ: ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
- ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ: ದೈಹಿಕ ಉಪವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದಾನ, ಸೇವೆ: ನವರಾತ್ರಿಯು ದಾನ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಏನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು?
- ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಕ್ವೀಟ್ ಹಿಟ್ಟು, ಸಿಂಗಾರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಮರಂಥ್ ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಅನೇಕರು ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ತೀವ್ರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
- ಮಾಂಸಾಹಾರ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ: ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ (ರೆಡಿಮೇಡ್) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು: ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, 'ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು' ಬಳಸಿ.
- ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ, ಎಣ್ಣೆ: ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸರಳವಾದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ: ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
- ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು: ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
- ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ: ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾತು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರದೇಶ, ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಉಪವಾಸದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ, ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
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