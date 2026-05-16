ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್​ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

OIL FREE COOKING CONTEST
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 11:47 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಾರತದ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆರಹಿತ ರುಚಿಕರ ತಿನಿಸುವ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಲಾಡ್​ನಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್​ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದೈನಂದಿನ ಈ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಜ್ಜು ನಿವಾರಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್​ಎಸ್ಎಸ್​ಎಐ), myGOV ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, 'ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್: ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಅಡುಗೆ ಸವಾಲು ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಡಿಯಾ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, myGov ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಾರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹರು: 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 5 ರವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್ 6 ರ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಐನಿಂದ ಇ - ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ 50 ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?:

ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು myGOV ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಕವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್​ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಡಿಎಫ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾದ್ಯದ ಹೆಸರು, ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಂತ ಹಂತದ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಡುಗೆ ಸಮಯ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಪಾಕವಿಧಾನದ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂತಿಮ ಫೋಟೋಗಳು (ಫೋಟೋಗಳು ಜೆಪೆಕ್​ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು), ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪಾಕವಿಧಾನ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

