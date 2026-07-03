ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾನ್!
ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 3, 2026 at 12:50 PM IST
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆಗಳು ರುಚಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಟುವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯು ಇತರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (US Food and Drug Administration- ಎಫ್ಡಿಎ) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುವುದು ಕಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸೇವನೆ ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ?: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಏನಿದು ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ?: ಯುರುಸಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯುರೂಸಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುರೂಸಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಲಿಪಿಡೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ: ಎಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಯುರೂಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಕಟುವಾದ ಸುವಾಸನೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?: ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34924350/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157525013316
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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