ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ vs ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು: ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು?

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ vs ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 17, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
ಜನರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ (ಫುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್) ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

ಇವುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಮುಖದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ vs ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯ ಲಾಭಗಳು: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ‘ದಿ ಓಪನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ತಾಜಾ, ಕಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ (Getty Images)

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಜೆಲ್​ನ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?: ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜಲಸಂಚಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

TAGGED:

WHICH FACE PACK IS BETTER
WHICH SKIN TYPE CAN USE BESAN FLOUR
MULTANI MITTI VS BESAN FLOUR
ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು
MULTANI MITTI VS BESAN FLOUR

