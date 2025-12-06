ETV Bharat / lifestyle

ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ': ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವೀಕೆಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 6, 2025 at 10:41 PM IST

3 Min Read
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.

ಕೆಲವರು ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರುಚಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಚಿಕನ್ ದಮ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಪರ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಿಕನ್​ ದಮ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ (Getty images)

ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಚಿಕನ್ - 1 ಕೆಜಿ
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ತುಂಡು
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
  • ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಗಾರ ಎಲೆಗಳು - 2
  • ಲವಂಗ - 4
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 4
  • ಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶಾಜಿರಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅನಾನಸ್ ಹೂವು - 1
  • ಕಲ್ಲು ಹೂವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 8
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು - 25
  • ಶುಂಠಿ ಹೋಳುಗಳು - 2 ಇಂಚು
  • ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮಸಾಲ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 4
  • ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 3
  • ಪುದೀನ - 1 ಕಟ್​
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - 1 ಕಟ್​
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Getty images)
ತುಪ್ಪ (Getty images)

ಚಿಕನ್ ದಮ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಚಿಕನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಶಜೀರಾ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹೂವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty images)
  • ಈಗ 8 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, 25 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಬೇಕು.
  • ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. 3 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ, ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಸಿದು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಗಿ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty images)
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಚಿಕನ್ ದಮ್​ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ, ಶೇರ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.

