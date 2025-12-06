ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ': ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 6, 2025 at 10:41 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಕೆಲವರು ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರುಚಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಚಿಕನ್ - 1 ಕೆಜಿ
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ತುಂಡು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಗಾರ ಎಲೆಗಳು - 2
- ಲವಂಗ - 4
- ಏಲಕ್ಕಿ - 4
- ಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶಾಜಿರಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅನಾನಸ್ ಹೂವು - 1
- ಕಲ್ಲು ಹೂವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 8
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು - 25
- ಶುಂಠಿ ಹೋಳುಗಳು - 2 ಇಂಚು
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮಸಾಲ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 4
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 3
- ಪುದೀನ - 1 ಕಟ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - 1 ಕಟ್
ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಚಿಕನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಶಜೀರಾ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹೂವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
- ಈಗ 8 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, 25 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಬೇಕು.
- ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. 3 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ, ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಸಿದು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
- ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಗಿ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಚಿಕನ್ ಪಕೋಡ, ಶೇರ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ 'ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ