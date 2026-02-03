ETV Bharat / lifestyle

ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ: ಆನಂದದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ

Delicious Radish Chutney Recipe: ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 3, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವಿಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾತಾವರಣ ತಂಪಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಬಳಕೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತ. ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ತಡಮಾಡದೆ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಮೂಲಂಗಿ (Getty Images)

ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಶೇಂಗಾ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಮೂಲಂಗಿ - 1/2 ಕೆಜಿ
  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಹುಣಸೆ - ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು- 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು
DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)

ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  1. ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  2. ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  3. ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  4. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  5. ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  6. ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
  7. ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 1
DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಮೂಲಂಗಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂಲಂಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್​ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ ಬೀಜ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ ಸಖತ್​ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
DELICIOUS RADISH CHUTNEY RECIPE RADISH CHUTNEY RECIPE EASY CHUTNEY RECIPE ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ
  2. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
  3. ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ
  4. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ': ಸ್ವೀಟ್​ ಪ್ರಿಯರ ದಿಲ್ ಖುಷ್!
  5. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಖಿಚಡಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ!

TAGGED:

RADISH CHUTNEY RECIPE
EASY CHUTNEY RECIPE
ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ
DELICIOUS RADISH CHUTNEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.