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ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ: ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ

ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

LADY FINGER FRY MAKING OKRA Fry RECIPE PROCESS WEDDING STYLE Okra Fry ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 24, 2026 at 9:01 AM IST

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ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ತರಕಾರಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸವಿಸದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ಕೂಡ ಆನಂಧಿಸುತ್ತಾ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್​ ಡಿಶ್​ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸವಿಯಬಹುದು. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಸರನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  1. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 1 ಕೆಜಿ
  2. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  3. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  4. ಖಾರದು ಪುಡಿ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  5. ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  6. ಕಾರ್ನ್​ಫ್ಲೋರ್ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  7. ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  8. ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ (ಒಣ ಮಾವಿನ ಪುಡಿ) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  9. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  10. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  11. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  12. ಶೇಂಗಾ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  13. ಗೋಡಂಬಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
  14. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 25
  15. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 8
  16. ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  17. ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು.
  • ನಂತರ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಎರಡು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  • ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ದ್ರವವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ರೀತಿಯ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
  • ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೋಡಂಬಿ, 25 ಎಸಳು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಎಂಟು ಸೀಳಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ, ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲವನ್ನು ಶೇಂಗಾ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ - ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹುರಿಯಿರಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
  • ಕೊನೆಗೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ.

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LADY FINGER FRY MAKING
OKRA FRY RECIPE PROCESS
WEDDING STYLE OKRA FRY
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ
WEDDING STYLE OKRA FRY

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