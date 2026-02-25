ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೊಸ ರುಚಿಯ 'ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ': ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ
ಊಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ನೂತನ ರುಚಿಯ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : February 25, 2026 at 8:38 PM IST
ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಊಟವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇರಬೇಕು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾವ್! ಎನ್ನುವ ಭಾವ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸಬರು ಸಹ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅಜವಾನ ಎಲೆಗಳು - 1 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅಜವಾನ ಬೀಜ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 1 ಕಪ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 3
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಿ.
- ಈಗ ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಜವಾನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಜವಾನ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಅಜವಾನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಹುರಿದ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಜವಾನ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಜವಾನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
- ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ, ಬಲೂನ್ನಂತೆ ಉಬ್ಬುವ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಿಂಪಲ್!
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸೂಪರ್ ರಸಮಲೈ: ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
- ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ: ಹೆಚ್ಚೇನು ಶ್ರಮಬೇಕಿಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು
- ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಶೈಲಿಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ!
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ: ಆನಂದದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ