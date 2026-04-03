ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ: ಉಪಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Published : April 3, 2026 at 9:06 PM IST

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಉಪಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನಿಖರವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಶೇಂಗಾ - 1 ಕೆಜಿ
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 100 ಗ್ರಾಂ
  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
  • ಬೆಲ್ಲ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 20 ಗ್ರಾಂ
  • ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  • ಎಣ್ಣೆ - 20 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ- 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು) - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರು

ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಉಪಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್​ ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 20 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೆನೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಮುಂದೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಗೆ 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶೇಂಗಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. (ಶೇಂಗಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುವಾಸನೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.)
  • ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, 100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ರುಬ್ಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
  • ಮಿಶ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ರುಬ್ಬುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ, ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ 12 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಐದು ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು, ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದೀಗ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಉಪಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನಿಮ್ಮ ಉಪಹಾರದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡಿಸಬಹುದು.

