ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ 'ಆಮ್ ಪನ್ನಾ': ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ಪೇಯ
ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 7, 2026 at 8:12 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಅದುವೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಸಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇದನ್ನು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವಾಗ ಫಟಾಫಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಮಾವಿನಕಾಯಿ - 4
- ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 3 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ - ಕೆಲವು
ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಾನೀಯ ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಇರುವ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕುಕ್ಕರ್ 3 ಸೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಿರುಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ, ತಯಾರಾದ ಮಾವಿನ ತಿರುಳಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು.
- ತಯಾರಾದ ಮಾವಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ತಯಾರಾದ ಮಾವಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಒಂದು, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೇರಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿಸಿದ ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ನೀವು ಈ ಸಖತ್ ಆಗಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
