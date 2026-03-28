ಬೆಳಗ್ಗೆ Vs ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವು ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 6:08 PM IST
ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ?: ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದವರು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯು ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ದಿನದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಬೊಜ್ಜುತನದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಪರಿಣಾಮವು ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ?:
ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದಿನವಿಡೀ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೊಬ್ಬು ಸುಡುವಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಗಮನ: ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ದಿನದ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನಚರಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಚಾನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೇಮ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 8ರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
