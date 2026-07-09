ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನ ಈ ಪುಡಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು: ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್!
ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುಡಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : July 9, 2026 at 8:26 AM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇರುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕರಿಬೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುವ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬದುನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬೇರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಸಪೋನಿನ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿಯು ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಸತುವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ: ಕೆಲವು ಜನರು ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಹುಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಎಲೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೆಹೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಸದೃಢ: ಬೇರುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಲೀಕ್ ಆಮ್ಲ, ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೀಳಿದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಚಮಚ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕ್ರಮೇಣ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕೂದಲನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ದ್ರವವನ್ನು ಸೋಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಬೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು , ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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