ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

By ETV Bharat Health Team

Published : June 1, 2026 at 4:34 PM IST

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಂದು (ಜೂನ್ 1, 2026 ರಂದು) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು IMD ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

2026ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ (ಜೂನ್​ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ (90% ಮತ್ತು 92% ನಡುವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈತರು ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹಿತಕರ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳಿವು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಷದಂತಹ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಂಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ವಾತಾವರಣ ಆನಂದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

ಶುದ್ಧ, ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ:

  • ಬೀದಿ ಆಹಾರ & ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.
  • ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಾಜಾ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ (ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ). ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗ ಆಸನಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

  1. ಭುಜಂಗಾಸನ (ಕೋಬ್ರಾ ಭಂಗಿ): ಭುಜಂಗಾಸನವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ (ಮೀನಿನ ಭಂಗಿ): ಮತ್ಸ್ಯಾಸನವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ (ಭುಜದ ನಿಲುವು): ಈ ಆಸನವು ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ:

  • ಉಜ್ಜಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ: ಉಜ್ಜಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಧಾನವು ಗಂಟಲನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಫವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಯೋಗ ಕ್ರಿಯಾ: ಜಲ ನೇತಿ, ಎಂಬುದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಕೊಳಕು, ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ: ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ (ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ), ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ನಿಂಬೆ
  2. ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  3. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಹಾರದ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾಳಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಆಮ್ಲಾನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಊಟದ ನಡುವೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  • ಯೋಗ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

