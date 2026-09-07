ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಇದಕ್ಕೆ ಜಪಾನಿನ 'ಕಕೀಬೊ' ವಿಧಾನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ
ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಜಪಾನಿಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನ (Japanese Kakeibo method) ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 7, 2026 at 7:12 PM IST
ಸಂಬಳದ ದಿನದಂದು ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ರಾಜಮನೆತನದವರು ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಕೈ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹೈಕ್ನಿಂದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಜಪಾನಿಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನ (Japanese Kakeibo method) ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಕೀಬೊ ಎಂದರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನ?: ಕಕೀಬೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (Japanese Kakeibo method) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು 'ಮನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಡೈರಿ' ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1904ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮೊಟೊಕೊ ಹನಿ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ವಿಧಾನವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಶೇ.35ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈರಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಳೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಕೀಬೊ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 'ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ (ಸಂಬಳ/ಆದಾಯ) ಎಷ್ಟು?, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ?, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಹಾಗೂ 'ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?'
ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ:
ಉಳಿಯುವಿಕೆ: ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮನರಂಜನೆ: ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಐಚ್ಛಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಕೀಬೊ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು?: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಇಎಂಐಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದಂತಹ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನೀವು ಉಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ.., ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು) ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಕಕೀಬೊ ಮೂಲ ತತ್ವ ಎಂದರೆ, 'ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಕಕೀಬೊ ವಿಧಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ: ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗುರಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಐಚ್ಛಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿಭಾಗವು ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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