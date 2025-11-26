ETV Bharat / lifestyle

ಹನಿಮೂನ್‌ಗೂ ಮೊದಲು 'ಮಿನಿಮೂನ್': ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್?

ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೂನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹನಿಮೂನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಮಿನಿಮೂನ್ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೊಂದು ವರದಿ.

ಮಿನಿಮೂನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)
Published : November 26, 2025

ನವವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿಗಳು ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹನಿಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಏಕಾಂತತೆ ಪರಸ್ಪರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸನಿಹ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ನವಜೋಡಿಗಳು ಹನಿಮೂನ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಮಿನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೂನ್‌ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನವಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಿನಿಮೂನ್ ಎನ್ನುವರು. ನವಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಿನಿಮೂನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಿನಿಮೂನ್ ಆನಂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನವಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿನಿಮೂನ್​ನಿಂದ ಲಭಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿನಿಮೂನ್ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಿನಿಮೂನ್​ ಪ್ರವಾಸದ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ.

ಮಿನಿಮೂನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Eenadu)

ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೋಡಿಗಳು ಮಿನಿಮೂನ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮಿನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಮುದ್ರ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಭೋಜನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಹನಿಮೂನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮೂನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮಿನಿಮೂನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹನಿಮೂನ್, ಮಿನಿಮೂನ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

  • ಹನಿಮೂನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮೂನ್​ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೂತನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ, ಆಚರಣೆಗಳ ಒತ್ತಡದ ಬಳಿಕ ನವದಂಪತಿಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹನಿಮೂನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮೂನ್​ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
  • ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಮೂನ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಅರೇಂಜ್​ ಮ್ಯಾರೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಿನಿಮೂನ್​ ಹಾಗೂ ಹನಿಮೂನ್​ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
  • ಹೊಸ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಅಧಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮಿನಿಮೂನ್ ಹಾಗೂ ಹನಿಮೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಲು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವರ್ಹಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

