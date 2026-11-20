ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 20 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
2027ರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 20 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 6:46 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ (ಮೇಘಾಲಯ): ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ (BBC) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 20 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಬಿಸಿಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬರ್ಗಂಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೈನ್ಟ್ರೀ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ಬಹಿಂಜ್ (ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ) ಇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಈ 20 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಮೇಘಾಲಯವಾಗಿದೆ.
Meghalaya is the only destination from India on BBC Travel's list, "The 20 Best Places to Travel in 2027". https://t.co/3JKunM55cE— Meghalaya Legislative Assembly Channel (@MLA_Channel) November 19, 2026
ಮೇಘಾಲಯವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ 20 ಸ್ಥಳಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಸಾರ್ಡಿನಿಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಮೇಘಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಘಾಲಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಸಂಗ್ಮಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘಾಲಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಮನ್ನಣೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮೇಘಾಲಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೇಘಾಲಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಸಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯವು ಜೀವಂತ ಬೇರು ಸೇತುವೆಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 20 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು:
- ಮೇಘಾಲಯ, ಭಾರತ
- ಮಡಗಾಸ್ಕರ್
- ಕ್ವಿಬೆಕ್ ನಗರ, ಕೆನಡಾ
- ಇಸೆ-ಶಿಮಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ, ಜಪಾನ್
- ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ
- ಸಾಲ್ವಡಾರ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್
- ಒಕೆಫೆನೋಕಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ಯುಎಸ್ಎ
- ಬರ್ಗಂಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್
- ಘಾನಾ
- ಡೈನ್ಟ್ರೀ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಬೋಹಿಂಜ್, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ
- ಅನ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್
- ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
- ಆಲ್ಬರ್ಟಾ, ಕೆನಡಾ
- ಸಾರ್ಡಿನಿಯಾ, ಇಟಲಿ
- ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
- ಹರ್ಘಿಟಾ ಕೌಂಟಿ, ರೊಮೇನಿಯಾ
- ಕಾರ್ಡಿಲ್ಲೆರಾ ಬ್ಲಾಂಕಾ, ಪೆರು
- ಅಲ್ಮಾಟಿ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್
- ನಾಗಾಟೊ ಯುಮೊಟೊ ಒನ್ಸೆನ್, ಜಪಾನ್
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