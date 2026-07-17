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ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿ

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 3:49 PM IST

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ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಧ್ಯಾನವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಧ್ಯಾನ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು: ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನವು ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಂತ ಭಾವನೆಯು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸುವುದು: ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಮುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧದೊಳಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಆಕ್ರೋಶ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದೆ ವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ: ಧ್ಯಾನವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೂ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

MEDITATION AND RELATIONSHIPS RELATIONSHIP MEDITATION COUPLES MINDFULNESS ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ಧ್ಯಾನ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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MEDITATION AND RELATIONSHIPS
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