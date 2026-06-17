ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 15 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಅನ್ನದಾನ: ಟಿಟಿಡಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 3:34 PM IST
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ₹2,500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ (ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ) ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನ್ನದಾನವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಾನದ ರೂಪ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ಟಿಟಿಡಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ದಾನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1985ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೃಹತ್, ಸಮರ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಟಿಡಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 70,000. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಲು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 60,200 ಭಕ್ತರು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 99,500 ಜನರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ 56,700 ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ತರಿಗೊಂಡ ವೆಂಗಮಾಂಬ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 82,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ ಅಡುಗೆಮನೆ, ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಶೆಡ್ಗಳು, ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಸಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ 15.8 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆ: ನಿತ್ಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು 15,788 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 3,110 ಕೆಜಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 2,861 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ 2,832 ಕೆಜಿ ರವೆ (ಸೂಜಿ ರವೆ), 2,825 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ರವೆ, ಮತ್ತು 1,729 ಕೆಜಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1,436 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು, 1,276 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ 497 ಕೆಜಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಉಚಿತ ಊಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ 4,375 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 430 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, 309 ಕೆಜಿ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 209 ಕೆಜಿ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧುನೀಕರಣದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲೋಗರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ವಕುಲಮಾತಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 28 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಪಿಎಸಿ-5 (ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯಂ)ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,500 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಊಟದ ಹಾಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 200,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. MTVAC ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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