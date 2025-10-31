ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Mangaluru Bans Recipe: ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : October 31, 2025 at 6:01 AM IST
Mangaluru Bans Recipe: ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಾಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಬನ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೈದಾ - 1 ಕಪ್
- ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಎರಡು
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಬೆಲ್ಲ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ- ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್
ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 5ರಿಂದ 6 ತಾಸು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ಸ್ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಬನ್ಸ್ಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಬನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಗು, ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
- ಈ ಬನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಲಡ್ಡು: ತಯಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ