ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025 at 6:01 AM IST

Mangaluru Bans Recipe: ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಾಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಬನ್ಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬನ್ಸ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೈದಾ - 1 ಕಪ್
  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಎರಡು
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಮೊಸರು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಬೆಲ್ಲ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ- ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು

ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದದಲ್ಲಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 5ರಿಂದ 6 ತಾಸು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ಸ್ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
  • ಬನ್ಸ್​ಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಬನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬನ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಗು, ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ಈ ಬನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

