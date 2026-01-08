ETV Bharat / lifestyle

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ: ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ 'ಗೋಜಾ' ಮಾಡಿ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 8, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಾವು ಬಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಜಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಗೋಜಾ ಸ್ವೀಟ್​ ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೈದಾ (Getty Images)

ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸಕ್ಕರೆ - 300 ಗ್ರಾಂ
  • ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು - 200 ಗ್ರಾಂ
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ತುಪ್ಪ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ಎಳ್ಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ 300 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 150 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದು ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
  • ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಜಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಜಾಗಳು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಜಾ (ETV Bharat)
  • ಗೋಜಾಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 30 ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಗೋಜಾಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತವಾದ ಬಂಗಾಳಿ ವಿಶೇಷ ಗೋಜಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಈ ಗೋಜಾವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ!
  • ನೀವು ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

