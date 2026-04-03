ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ಈ ಏಳು ಯೋಗಾಸನಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು!

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ನೌಕಾಸನ, ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಧನುರಾಸನ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 3, 2026 at 8:07 PM IST

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಂಪಾದ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಯೋಗಸಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೊಂಡುತನದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗವು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಫಲಕಾಸನ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಕೋನಾಸನನಂತಹ ಭಂಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

1. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ: ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು 12 ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10ರಿಂದ 15 ಸುತ್ತುಗಳ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಪವನ್ಮುಕ್ತಾಸನ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮುಂದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 20ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಈ ಯೋಗಾಸನವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭುಜಂಗಾಸನ (Getty Images)

3. ಭುಜಂಗಾಸನ: ಭುಜಂಗಾಸನವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗಾಸನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಇದೀಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಭುಜಂಗಾಸನವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಕಪಾಲಭಾತಿ: ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5. ನೌಕಾಸನ: ನೌಕಾಸನ ಈ ಭಂಗಿಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನೌಕಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.

6. ಧನುರಾಸನ: ಈ ಭಂಗಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ. ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನುರಾಸನವು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಳವಾದವು.

7. ಉತ್ಕಟಾಸನ: ಉತ್ಕಟಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೃಷ್ಠಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

