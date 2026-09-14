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ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಾಂತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತ ಗಣೇಶನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳಿವು!

ದೇಶ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಯಕನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 1:10 PM IST

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ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವಿಕ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ರೂಪ, ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ತತ್ವಗಳು ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಶಾಂತಿ, ವಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿನಾಯಕನಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ದೃಢನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು: ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಣೇಶ ರೂಪವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಗಣೇಶನು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಧಿದೇವರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಣೇಶನ ಜೀವನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನಯಶೀಲ ಬದುಕು: ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಗಣಪತಿಯು ಮೂಷಿಕ (ಇಲಿ)ವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದರು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿಸುವುದು: ಗಣೇಶನ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇತರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂಡಿಲು ಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು: ವಿನಾಯಕನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೌಕಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗಲೂ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಹಂಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಣಪತಿಯ ವಾಹನವಾದ ಇಲಿಯು ಚಂಚಲವಾದ ಆಸೆಗಳು, ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಹಂಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರುಣೆ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಗಣೇಶನ ಶಾಂತಿಯುತ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಕುರಿತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಜೀವನದ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಗಣೇಶದ ಜೀವನ ತತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃತಜ್ಞತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಗಣಪತಿಯ ಲಂಬೋದರ (ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ) ರೂಪವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಹಂಬಲಿಸುವ ಬದಲು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುರಿದ ದಂತ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಲೇಖನಿ ಮುರಿದುಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣೇಶ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಂತವನ್ನು ಮುರಿದು ಲೇಖನಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕುಶ, ಪಾಶ: ಅಂಕುಶವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ, ಪಾಶವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋದಕ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಹೊರಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಮೋದಕವು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಆನಂದಮಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಮೃತದಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

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