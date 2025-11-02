ETV Bharat / lifestyle

ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಶೈಲಿಯ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಿಳುನಾಡು ಶೈಲಿಯ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 2, 2025 at 6:00 AM IST

2 Min Read
Super Soft Kushboo Idli Recipe: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ, ವಡಾ ಮತ್ತು ಪೂರಿಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ, ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಿದೆ. ರುಚಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)

ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?

how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (Getty Images)
  • ಅಕ್ಕಿ - 2 ಗ್ಲಾಸ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಗ್ಲಾಸ್
  • ಸಾಬೂದಾನಿ - ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್
  • ಮೆಂತೆಕಾಳು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಐಚ್ಛಿಕ

ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಸಾಬೂದಾನಿ (Getty Images)
  • ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಸುರಿದು 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ.
how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (Getty Images)
  • ಸಂಜೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸಾಬೂದಾನಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇಡೀ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿ.
how to make Kushboo Idli tamil nadu style Kushboo Idli Kushboo Idli Recipe
ಇಡ್ಲಿ (Getty Images)
  • ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಕುಶ್ಬೂ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

