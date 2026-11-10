'ಭಾಯಿ ದೂಜ್' ಹಬ್ಬದ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಯೋಣ
ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಎಂಬುದು ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 5:01 PM IST
ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಭಗಿನಿ ಹಸ್ತ ಭೋಜನಂ' ಎನ್ನುವರು. ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾಯಿ ದೂಜ್, ಭಯ್ಯಾ ದೂಜ್, ಭ್ರಾತ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಭಾಯಿ ಫೋಟಾ ಮತ್ತು ಭಾವು ಬೀಜ್ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾಯ್ ದೂಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಯ್ ದೂಜ್ ಹಬ್ಬ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 10) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:34 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ, ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬುಧವಾರ 3:53ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ?:
ಯಮರಾಜ & ದೇವತೆ ಯಮುನಾ: ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಮರಾಜನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರದ ಚಂದ್ರನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಎರಡನೇ ದಿನ (ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ) ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಯಮುನೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಮುನೆಯು ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಯಮರಾಜ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ಯಾವ ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ತಿಲಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂಬಿಕೆ.
ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ: ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಕ್ಷಸ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಸುಭದ್ರಾ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆಯೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಹಬ್ಬವು ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು(ಚೌಕ್) ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
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