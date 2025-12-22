ETV Bharat / lifestyle

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ: ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಎರಡು ಜೀವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಬಂಧವೇ ಮದುವೆ. ಈ ವಿವಾಹ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ: ಹಲವರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರವರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಚಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗದಿರಬಹುದು. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ.

ಮೋಜಿನ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ನಗುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಸಂಕೇತ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದು: ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೀವು ನಗಬಹುದು. ನೀವು ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ನವದಂಪತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಂದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

