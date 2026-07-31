Explainer: ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಪ, ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ವಿಶೇಷ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಈ ಸರ್ಪ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳೇ ಇದರ ಆಹಾರ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವಿನ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 6:35 PM IST
ಹಾವು ಉದ್ದವಾದ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸರೀಸೃಪ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 600 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಾಗರಹಾವು, ಕಟ್ಟುಹಾವು, ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ, ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಬಿದಿರು ಮಂಡಲ ಹಾವು, ಕುಡ್ರಾಲ/ಮಲಬಾರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್, ಕೇರೆ ಹಾವು, ನೀರು ಹಾವು, ಹೆಬ್ಬಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾವು/ ತೋಳದ ಹಾವು, ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಹಾವು ವಿಷರಹಿತ ಹಾವುಗಳು ಎಂದು ಉಗರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾವು ಇತರ ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಅಪರೂಪ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರರಾಗಿರುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ?: ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ ವರ್ಗದ ಸ್ಖಮಾಟ ಗಣದ ಎಲಾಪಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಓಫಿಯೋಫಾಗಸ್ ಹನ್ನಾ. ರಾಜ ಸರ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಎಲಾಪಿಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದು 15 ರಿಂದ 18 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ದದ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಹಾವು ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇಹದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು, ಬೂದು, ಕಂದು ಹಳದಿ, ದಟ್ಟ ಆಲಿವ್ ಹಸುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಎರಡು ಫಲಕಗಳು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಾವಿನಲ್ಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದಗಳು: ಓಪಿಯೊಫೇಗಸ್ ಹನ್ನಾ ಸರ್ಪವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ, ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಓಪಿಯೊಫೇಗಸ್ ಬಂಗಾರುಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಓಪಿಯೊಫೇಗಸ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ನೈಋತ್ಯ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ 'ಕಾಳಿಂಗ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಓಪಿಯೊಫೇಗಸ್ ಸಾಲ್ವಟಾನಾ ಪ್ರಭೇದದ ಸರ್ಪವು ಉತ್ತರ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ನ ಲುಜಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ: ನಾಗರಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆಯ ಆಕಾರವು ಅಗಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉದ್ದದ ಹಾವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಣಕಿದಾಗ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಮಳೆಕಾಡುಗಳು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ತೇವಭರಿತ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿ ಕಾಂಡ್ಲವನ(ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು), ಬಿದಿರು ಮೆಳೆ, ಕಾಡಿನ ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಕೆಳಗಿನ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ , ಥೈಲಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಂಪೂಚಿಯಾ, ವಿಯಟ್ನಾಂ, ಲಾವೋಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯ ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರ, ಬೋರ್ನಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
'ಹಾವುಗಳ ಭಕ್ಷಕ' ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ: ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಇತರ ಹಾವುಗಳು. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾವನ್ನು 'ಹಾವು ಭಕ್ಷಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಷರಹಿತ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ನಾಗರಹಾವು, ಕೇರೆಹಾವು, ಹೆಬ್ಬಾವು, ಹಸಿರು ಹಾವು ಮತ್ತು ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಲನೆ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡದೇ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈಜುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏಳು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೃತಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸರ್ಪಗಳು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ, ಕಾಳಿಂಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಪಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಲನದ ನಂತರ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ?: ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ 5ರಿಂದ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಈ ಸರ್ಪಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊರಸೂಸುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ ನಂತರ ಗೆದ್ದ ಹಾವು ಹೆಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಂಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ತೀರ ವಿರಳ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲನದ ನಂತರ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗವನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಹಾವಿದು: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವೊಂದೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮಿಲನದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ದ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೌಶಲದ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ತರಗೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ, ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಒಮ್ಮೆಗೆ 20ರಿಂದ 30 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮರಿ ಹೊರ ಬರುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಿಗಳು ಹೊರ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಆಹಾರಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 60ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮವಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಉಳಿದಿರುವ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿಂಗದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಹಾವುಗಳು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಉಡ, ಮುಂಗುಸಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
'ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ, ಕಾಳಿಂಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಪಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾದಂತಹ 'ರೇಡಿಯೊ ಟೆಲಿಮೇಟರಿ' ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ‘ಓಪಿಯೊಫೇಗಸ್ ಕಾಳಿಂಗ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೊಲಜಿ (ಕೆಸಿಆರ್ಇ) ಇಂದಿಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಪರಾಧ: ಮುನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಆತಿಕ್ರಮಣ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಆವಾಸದ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-1972ರ ಎರಡನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ತನ್ನದೇ ನೆಲೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀರಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಸರ್ಪವಿದು: ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ತೀರಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಬೇಟಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
-ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಹಿರಿಯ ಉರಗ ತಜ್ಞ
ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಖ್ಯಾತ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪಿ.ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೋಟ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಗಮ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾದ ಇಲಿಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಸ, ಆಹಾರದ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಯ ಪಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಉಗರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:
- ಶಾಂತರಾಗಿರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಉಂಗುರ, ಬಳೆ, ವಾಚ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಚ್ಚಿದ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
- ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ (Anti-Snake Venom) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಹಾವು ಕಡಿದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ:
- ಗಾಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.
- ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವವರಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
- ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟ ಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಕಚ್ಚಿದ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಇಡಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು.
- ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 'ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸಮಯ' (Golden Hour) ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ.
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