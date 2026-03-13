'ಡೈಪರ್ ಡಿಸಾಲ್ವರ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೇರಳದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 'ಡೈಪರ್ ಡಿಸಾಲ್ವರ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 13, 2026 at 9:05 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಡೈಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಂನ ಚಾದಯಮಂಗಲದ ಪೊರೆಡಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಜೀನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್, 'ಡೈಪರ್ ಡಿಸಾಲ್ವರ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಸಿದ ಡೈಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2018ರ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡೈಪರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಔಪಚಾರಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೈಪರ್ ಡಿಸಾಲ್ವರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಡಯಾಪರ್ಗಳು, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಯಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಎಂಬ ಜೆಲ್ ಅಂಶ. ಈ ಜೆಲ್ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಚರಂಡಿಗಳು, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕರಗಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ: ಡೈಪರ್ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದಾಗ, ಆಂತರಿಕ ಜೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ: ಇದು ಉಳಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾನವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: 'ನಾನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಐದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೈಪರ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?: ಇಮಾಮ್ ಹಸನ್ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೇರಳವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೈಪರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಸಿದ ಡೈಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಡ್ವ. ಕೆ.ವೈ. ಸುಧೀಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?: ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
