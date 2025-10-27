ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ 'ಜೋಳದ ರವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೆಸಿಪಿ 'ಜೋಳದ ರವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : October 27, 2025 at 6:25 PM IST
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಟಿಫಿನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೋಳದ ರವಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೋಳದ ರವಾದಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೋಳದ ರವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಜೋಳದ ರವಾ - 1 ಕಪ್
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಟೊಮೆಟೋ - 2
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು (1/4) ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 10
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
ಜೋಳದ ರವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ 10 ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಜೋಳದ ರವಾ ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಜೋಳದ ರವಾ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಜೋಳದ ರವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
