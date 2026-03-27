ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಪಾನೀಯ ಸರಳವಾಗಿ ಫಟಾಫಟ್​ ರೆಡಿ ನೋಡಿ

ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಪಾನೀಯವಾಗಿರುವ 'ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ' ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 27, 2026 at 10:08 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಆಧಾರಿತ ಶರ್ಬತ್‌ ಇಲ್ಲವೇ ವಿವಿಧ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನೂತನ ಪಾನೀಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪಾಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ (Getty Images)

ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  1. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು- 4
  2. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು - 1 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  3. ಏಲಕ್ಕಿ - 10
  4. ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 350 ಗ್ರಾಂ
  5. ಕರಿಮೆಣಸು - 1 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  6. ಬಡಸೊಂಪು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  7. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  8. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು - ಕೆಲವು
  9. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು) - 2 ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  10. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ

ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಚಮಚ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಣ ಶುಂಠಿ, ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜಾರ್‌ಗೆ 10 ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ, ಶರಬತ್ ತಯಾರಿಸಲು 350 ಗ್ರಾಂ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ, ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೆಲವು ನೆನೆಸಿದ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಕೆಲವು ತಾಜಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್​ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ, ಆದರೆ ಹಿಂಡಿದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ; ಇದು ಅವುಗಳ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಶರಬತ್‌ಗೆ ತುಂಬಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ನಿಂಬು (Getty Images)
  • ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಶರಬತ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಡಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ರಿಫ್ರೆಶ್, ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೆಲ್ಲದ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ನೀವು ಈ ಪಾಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
  • ನೀವು ಈ ಪಾನಕವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹದು.
ಬಡೆಸೊಂಪು (Getty Images)

