ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂಪರ್ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್: ಈ ನಟಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ & ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ಲಿಮ್, ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : January 5, 2026 at 8:44 PM IST
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಯ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ರಹಸ್ಯ ಎಂದರೆ, ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಲಿ ಟೀಸಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ದುಬಾರಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ನಟಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಯವಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು: ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಯಿತು. ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ದೇಹದ ತೂಕ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.
ಉಬ್ಬುವುದು, ತೂಕ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಯಾರಾದರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ದೇಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ, ಉಬ್ಬುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಮೊಸರಿನಂತಹ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ದೇಹವು ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
- ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ
- ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೇವನೆ
- ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆ
- ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮತೋಲಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗಳು ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮೇಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೋಫು(Tofu) ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಸೂರ, ಕಡಲೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್, ಪನೀರ್, ಹಾಲು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
