AC ರೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್: ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹಲವರು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ (AC) ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಏಕೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು.
Published : April 21, 2026 at 6:57 PM IST
ಜನರು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (AC) ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ತಂಪಾಗಿಸುವ ದಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಎಸಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾಳಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಒಳಾಂಗಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಅದರೊಳಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು - ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?: ಎಸಿಗಳು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇವು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯೂ ಹಳಸಬಹುದು. ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯ ಈ ಸೀಮಿತ ವಿನಿಮಯವು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡಬಹುದು: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಾಸನೆ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಅಂತರವು ಒಳಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯ ಒತ್ತಡದ ಅಸಮತೋಲನ: ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮ ತಾಪಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು: ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ ಎಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರಗಳ ನಡುವಿನ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಜಾತನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಆದರೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ.
- ಗಾಳಿಯನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ.
- ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
