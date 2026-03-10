ETV Bharat / lifestyle

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು!

ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

clay pot WATER IS BENEFICIAL DRINKING clay pot WATER BENEFITS KEEP WATER COOL IN clay pot ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಲಾಭಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 10, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆಯೇ ತಣ್ಣೀರು. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಝಳದ ಮಧ್ಯೆ ತಣ್ಣೀರು, ಐಸ್ ಶರ್ಬತ್ ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ನೀರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

clay pot WATER IS BENEFICIAL DRINKING clay pot WATER BENEFITS KEEP WATER COOL IN clay pot ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಲಾಭಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನೀರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ: ಮಡಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಕೆಂಪು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟೆರಾಕೋಟಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೋರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

clay pot WATER IS BENEFICIAL DRINKING clay pot WATER BENEFITS KEEP WATER COOL IN clay pot ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಲಾಭಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸೋರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಹಲವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ. ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಅದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ: ದಪ್ಪವಾದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೇಸ್‌ನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಪಾತ್ರೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದು.

clay pot WATER IS BENEFICIAL DRINKING clay pot WATER BENEFITS KEEP WATER COOL IN clay pot ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಲಾಭಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಗ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಬಾಟಲಿಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಒರಟಾಗಿರುವಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಒರಟಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಳಭಾಗವು ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಘನ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಳಭಾಗವು ನಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ PPO ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದು: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಳಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ
  2. ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
  3. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  4. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
  5. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು Vs ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಗೊತ್ತೇ?

TAGGED:

CLAY POT WATER IS BENEFICIAL
DRINKING CLAY POT WATER BENEFITS
KEEP WATER COOL IN CLAY POT
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಲಾಭಗಳು
CLAY POT WATER BENEFITS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.