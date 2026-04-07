ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದರೂ ಚರ್ಮವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 7, 2026 at 8:48 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮತ್ತು ಪೇರಲದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ (Getty Images)

ದಾಳಿಂಬೆ: ದಾಳಿಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಎಲಾಜಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು ಹೊಸ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ (Getty Images)

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ: ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದರೂ ಚರ್ಮವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪೇರಲ: ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೇರಲಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಬುಗಳು, ಕಿವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ (Getty Images)

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ: ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೀ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲಿಕ್ ಸಾರವು ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (Getty Images)

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಚರ್ಮದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತುವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಂ; ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
  2. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯವೋ?
  3. ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  4. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ
  5. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

