ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೆರೆಗಳು ಅವರನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 'ಅಕಾಲಿಕ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಿಪ್ಸ್: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೆರೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಣ ಚರ್ಮ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ: ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಋತುವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮಾಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲೋವೆರಾ ಉತ್ತಮ: ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಚರ್ಮವನ್ನು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲೋವೆರಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಲೋವೆರಾ ಕಾಲಜನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಫೈಬ್ರೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

