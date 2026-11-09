ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ ಒಣಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಕೊರಿಯಾದ 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಧಾನ ಬೆಸ್ಟ್
Skin Care Tips: ಕೊರಿಯಾದ 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ಎಂಬ ವಿಧಾನವು ಒಣ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ 'ಬ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್' ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : November 9, 2026 at 8:13 PM IST
ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಕೊರಿಯಾದ 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ಎಂಬ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೊರಿಯಾದ ಈ 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯ ದಪ್ಪ ಪದರ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಭಿನ್ನ ತ್ವಚೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್' ರಾತ್ರಿಯ ತ್ವಚೆ ಆರೈಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿದು, ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಜನರ ತ್ವಚೆಯು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ತ್ವಚೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು (pores) ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಗಳು, ವೈಟ್ಹೆಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಣ ತ್ವಚೆ (dry skin) ಹೊಂದಿರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರೆಟಿನಾಲ್, AHA, BHA ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಪದರವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ "ಸ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್" ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೆರಾಮೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರಿಯನ್ನರು ಅನುಸರಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತೆ ಕಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಯುವ ಕೊರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖದ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಸಾಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಯೌವನಯುತವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೊರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು 'O' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ನಗುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಮಾಂಚಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಪೇಕ್ಷಿತ 'ಗಾಜಿನ ಚರ್ಮ' ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಡಬಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೈಕೆಲ್ಲರ್ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹುದುಗಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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