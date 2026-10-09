ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : October 9, 2026 at 7:33 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ನೀರಿನ ಲೋಟಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಿಂಕ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಡ್ರೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸಿಂಕ್ನ ಡ್ರೈನ್ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಸಿಂಕ್ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೂರಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ: ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಸಿಂಕ್ನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಕು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ವಿನೆಗರ್: ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮೊದಲು, ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಸಿಂಕ್ನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಂಜರ್ ಬಳಸಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಜರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ಕೇವಲ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಗಿಸಿದ ತಂತಿಯ ಹ್ಯಾಂಗರ್: ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತಂತಿಯ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಹ್ಯಾಂಗರ್ನ ಕೊಕ್ಕೆ ಇರುವ ತುದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ, ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಹನಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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