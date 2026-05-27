ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೇ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳ ಓಡಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಗಳ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
Published : May 27, 2026 at 9:07 AM IST
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೊಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋವಂತರ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಲವಂಗ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಲವಂಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬಳಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಲವಂಗದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲವಂಗವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ: ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಪಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಾಜಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬೆಸ್ಟ್: ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅದರ ಕಟುವಾದ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಿರಳೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಜಿರಳೆಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಅದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಪರಿಣಾಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ: ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿರಳೆಗಳ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಜಿರಳೆ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇ ಎಲೆಗಳು: ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಡೀ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಜಿರಳೆಗಳು ಈ ಬೇ ಎಲೆಯ ವಾಸನೆಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಲಿಮೋನೀನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಜಿರಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಿರಳೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
