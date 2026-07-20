ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಓದಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಸೂತ್ರಗಳು!
ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಮತೋಲನ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : July 20, 2026 at 5:25 PM IST
ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಓಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಆಟವಾಡಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸರಳ, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್: ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪರಿಚಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೂಗಾಡುವಾಗ ಜಿಗಿಯಲು, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಜಿಗಿತದ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಗಮನವು ಅವರ ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕರಡಿಯಂತೆ ತೆವಳುವುದು, ಏಡಿಯಂತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು, ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಾತುಕೋಳಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆಟವಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸರಳವಾದ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮರದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತಹ ಸರಳ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನರಹಿತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೃತ್ಯ ಉತ್ತಮ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ನುಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಆಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ, ವಯಸ್ಕರು ಮಾಡಿದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಾಲ್ ಆಟಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯತ್ತ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲ್ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಸೆಯುವುದು, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಪುಟಿದು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೋಜಿನ ಆಟಗಳಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ ಹಾಗೂ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು, ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮನ್ವಯ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಕೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೂಪ್ ಮೂಲಕ ಎಸೆಯಲು ನಿಖರವಾದ ಗಮನದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಚಟುವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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