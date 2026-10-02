ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 2, 2026 at 7:52 PM IST
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓವನ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳಂತಹ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವುದೂ ತುಂಬಲಾರದು. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಸಮಯ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸುವುದಿರಲಿ, ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದಿರಲಿ, ದಣಿದ ದಿನದ ನಂತರ 'ಖಿಚಡಿ' ಅಥವಾ 'ಪುಲಾವ್'ನಂತಹ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವುದಿರಲಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಯಿಸುವ ಬೇಳೆ ಮೃದುವಾಗಲು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ವಿಷಲ್ಗಳ ನಂತರವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದಿದ್ದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಡವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ ಸವೆದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಬೆಯು ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಬೆಯು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ವೇಟ್, ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಲ್ವ್: ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತು ವಿಷಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ನೀರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಬೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಂತೆ, ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆಯ ಬಳಿಕ ವಾಲ್ವ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ವಾಲ್ವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಚಾಕು ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಹಬೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಶಬ್ಧ ಮಾಡುವ ವಾಲ್ವ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಬೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದಿದ್ದಾಗ, ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಅಂಚು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದು: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಹಬೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು, ಕುದಿಯುವಾಗ ಆಹಾರವು ಹಿಗ್ಗಲು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಲ್ವ್ ಜಾಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಬಿಸಬಾರದು.
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಹಬೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ತಳ ಹಿಡಿದು ಸೀದುಹೋಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕುದಿಯಲು ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಅಳೆದು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದು ಅಡುಗೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಲೆಯ ಜ್ವಾಲೆ: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬರ್ನರ್ನ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಜ್ವಾಲೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಕುಕ್ಕರ್ನ ತಳಭಾಗದ ಆಕಾರ: ಕುಕ್ಕರ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ತಳಭಾಗವು ಬಾಗಿಹೋಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಖವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಳಭಾಗವಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಕಾಳು, ರಾಜ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಅವು ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಲ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿತ್ಯ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?; ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
- ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- 40 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
- ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ₹100ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?