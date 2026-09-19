ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಹಾಲು ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ?; ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಹಾಲು ಹಾಲು ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? FSSAI ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 19, 2026 at 8:15 PM IST
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುದಿಯುವ ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 'ಖೀರ್' (ಪಾಯಸ) ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಫಿಗಾಗಿ ಖೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಹಾಲು ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕಲಬೆರಕೆ, ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅನೇಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಸಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಲು ಅಸಲಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ?: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಖೋವಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು, ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಡೈರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12, D ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅದರ ಪೂರೈಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (FSSAI) ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು 'ಈಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Eat Right India) ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ FSSAIನ DART (ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಬೆರಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ) ಉಪಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನಯವಾದ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಳಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಬಿಡದೇ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು, ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ದಪ್ಪನಾದ, ಸಾಬೂನಿನಂತಹ ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಕೇವಲ ತೆಳುವಾದ ನೊರೆಯ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹಾಲಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ದ್ರವವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ತೆಳುವಾದ ಹಾಲನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪರ್ಶ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕೆಲವು ಹನಿ ಹಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡಿ. ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ನಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಬೂನಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುದಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಕಹಿ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕದಂತಹ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. FSSAI ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, 'ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನಾಂಕ' ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ FSSAI ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಕಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಕಲಬೆರಕೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾರ ವಿಷಬಾಧೆ: ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ: ನೀರಿನಿಂದ ತೆಳುವಾಗಿಸಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಲರ್ಜಿಗಳು: ಕೃತಕ ಬಿಳುಪುಕಾರಕಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಿಷ್ಟದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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