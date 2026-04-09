ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಅನೇಕರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 9, 2026 at 2:06 PM IST
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವೊಂದು ಇದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವ ರೂಢಿವೊಂದು ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೇಣವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಿವಿ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು: ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಣವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಿವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸರಳ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನೀವು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ Ear Irrigation Kit ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಿವಿ ಮೇಣವನ್ನು ತೆಗೆಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಟ್ನು ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಇಯರ್ವಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಿವಿಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹತ್ತಿ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು (ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು) ಕಿವಿ ಕಾಲುವೆಯೊಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಿವಿ ತಮಟೆ (Eardrum/Tympanic Membrane)ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ನೀವು ನಿರಂತರ ಕಿವಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ರಿಂಗಿಂಗ್ನ ಸಂವೇದನೆ, ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮನೆಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ತಮಟಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕುಗಳು, ಅಲರ್ಜಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಿವಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ:
- ಜೋರಾದ ಶಬ್ಧದಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ಧವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಪಿನ್, ಕಾಟನ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಕಿವಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈಜಿದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕಿವಿಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಒರೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಬೇಡ: ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ: ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೀನು, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಶ್ರವಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
