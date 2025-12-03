ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಉತ್ತಮವೇ?; ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಂಪೂ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪು, ಮೃದುತ್ವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಸ್ ವಾಟರ್​ನಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 3, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಸ್​ ವಾಟರ್​ನಿಂದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ರೋಸ್ ವಾಟರ್ (Getty Images)
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್: ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಸ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು, ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)

ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ: ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಒಣ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಂಕೋಚಕ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಸ್ ವಾಟರ್ (Getty Images)

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ: ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಗುರವಾದ ಸುಗಂಧವು ಕೂದಲನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಇದರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳವು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಸ್​ ವಾಟರ್​ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ: ಶಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಕೂದಲು ಆರಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪು, ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಶಾಂಪೂ, ಕಂಡಿಷನರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಕಂಡಿಷನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೀ ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆರ್ಧ್ರಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ಬಳಸಿ: ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪು ಹಾಗೂ ತಾಜಾತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
  • ನೇರ ನೆತ್ತಿಯ ಮಸಾಜ್: ಚಿಕ್ಕ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಯಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

