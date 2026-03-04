ETV Bharat / lifestyle

ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೀಗಂತಾರೆ.

Balance of mutual trust respect Healthy boundaries between couple transparency in digital space ದಂಪತಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 4, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು, ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರೆ, ಒತ್ತಡದ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತೇ? ಗಡಿಗಳು ಎಂದರೆ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಡಿಗಳ' ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ದಾಂಪತ್ಯದ ಜೀವನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ:

  1. ನಾನು ಈ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?
  2. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?
  3. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
  4. ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂವಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ & ಗೌರವದ ಸಮತೋಲನ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪರಸ್ಪರರ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 'ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಡಿ' ಎಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜೋಡಿ. ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುವ ಬದಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

