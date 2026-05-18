ETV Bharat / lifestyle

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ?: ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ANTIBACTERIAL PROTECTION FRESH BREATH ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 18, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.

ದಂತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉಪ್ಪು ಆಧಾರಿತ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ದಂತ ಆರೈಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ANTIBACTERIAL PROTECTION FRESH BREATH ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಉಪ್ಪು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲಾಲಾರಸದ ಹೆಚ್ಚಳ: ಉಪ್ಪು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದ (Saliva) ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಲಾರಸವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉಸಿರನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಸಡುಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸವೆತವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಳೆ, ಪ್ಲೇಕ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ANTIBACTERIAL PROTECTION FRESH BREATH ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಉಪ್ಪು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಉಪ್ಪಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ANTIBACTERIAL PROTECTION FRESH BREATH ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಂದೇ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?: ಹಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘರ್ಷಕತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು, ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದತ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಉಪ್ಪು ಹಲ್ಲನ್ನು ಸವೆಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೆ, ಹಲ್ಲಿನ ದಂತ ಕವಚ ಸವೆದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಸಹಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
  • ದುಬಾರಿ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ದೇಹದ ತೂಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಈ 30-30-30 ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿ!
  2. ನಿತ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?; ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ​ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ?
  3. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
  4. ಪ್ರತಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ - 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣ: NSO ಸಮೀಕ್ಷೆ
  5. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: AIIMS ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

ANTIBACTERIAL PROTECTION
FRESH BREATH
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE
SALT TOOTHPASTE BENEFITS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.