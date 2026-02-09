ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ತಡೆಯವುದು ಹೇಗೆ?
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 9, 2026 at 2:13 PM IST
ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗೀಡಾದ ಅವರು ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಲೋಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀರಮ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಸೂರಪನೇನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಡಾ.ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರಿದರೆ, ಅದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪಿಸಿಓಎಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಕೀಟೋ ಆಹಾರದಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪನೀರ್, ಬೀನ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು, ಖನಿಜಗಳಿಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ: ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಔಷಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 'ಉದುರುವ ಹಂತ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅನಾಜೆನ್ ಎಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 3 ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
