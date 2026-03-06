ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ 2026: ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : March 6, 2026 at 5:21 PM IST
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಕಾಶ ಮೀರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯ ದಿನವಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ 2026 ರ ಮಹಿಳಾ ದಿನವು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟದ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 1908 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು.
ಇದರ ನಂತರ 1910ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಟ್ಕಿನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.1975ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 8 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಹೋರಾಟಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
2026ರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೇನು?: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು 'ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು: ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರುವ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ವೇತನ ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯೂ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನೇರ ವೇದಿಕೆಗಳವರೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಚ್ 8 ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನೆ.
