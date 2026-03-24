ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು: 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿಗರು ಭೇಟಿ, ಇಲ್ಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳು
ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಟ್ಟಿ 2026ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ಎಎಬಿಬಿಸಿಸಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಬೆರಾಯ್ ರಾಜ್ಗಢ ಅರಮನೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಲಾಡ್ಜ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರೋ ಖೇತ್ ಭಾರತದ 4 ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.
Published : March 24, 2026 at 8:17 PM IST
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಈ ವಲಯದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ 'ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಕಾರ, 2025- 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ತಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶಿಯ ಸಂದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ5.22ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 100 ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಆಧುನಿಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ 'ಎಎಬಿಬಿಸಿಸಿ'; ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 'ದಿ ಒಬೆರಾಯ್ ರಾಜ್ಗಢ ಅರಮನೆ'; ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕುಮಾವೂನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 'ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ್ ಲಾಡ್ಜ್'; ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ 'ಮಹಾರೋ ಖೇತ್' ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇತರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ಯಾವ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಗವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು (AABBCC ಮತ್ತು ಮಹೋರೋ ಖೇತ್ ಒಳಗೊಂಡ) ಹೈಲೈಟ್ ಆದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ (ದಿ ಒಬೆರಾಯ್ ರಾಜ್ಗಢ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಳಗೊಂಡ). ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಅವು ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಬೆರಾಯ್ ರಾಜ್ಗಢ ಅರಮನೆ: ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಗಢದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬುಂದೇಲಾ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 350 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅರಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಣಿಯಾಗಢದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ರಾಜಮನೆತನದ' ಅನುಭವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪನ್ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಾಣ್ ಲಾಡ್ಜ್: ಸ್ಕಾಟ್ ಡನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 8,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳದಿಂದ, ಅತಿಥಿಗಳು ಭವ್ಯವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಶಿಖರಗಳ ಸುಂದರ ನೋಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಲಾಡ್ಜ್ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ 'ಮಹಾರೋ ಖೇತ್': mharokhet.com ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಹಾರೋ ಖೇತ್' ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ 40 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೃಷಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಶುಷ್ಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ನಡುವೆ ಇದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಒಯಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸದ ಜಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿಯ ಎಎಬಿಬಿಸಿಸಿ: time.com ಪ್ರಕಾರ, ಎಎಬಿಬಿಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತಿಥ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 'ಫ್ಲೇವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹುಮಾಯೂನ್ ಸಮಾಧಿ, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನಂತಹ ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಗರಗಳು: ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ 'ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಳಗಳ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಲಂಡನ್, ಮಕಾವು, ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್, ದುಬೈ, ಮೆಕ್ಕಾ, ಅಂಟಾಲ್ಯ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಸೇರಿವೆ. ಯುರೋಮಾನಿಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಯುಎನ್ ಟೂರಿಸಂನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಗರಗಳು 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ (12.2 ಮಿಲಿಯನ್), ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ (14.7 ಮಿಲಿಯನ್), ಲಂಡನ್ (18.8 ಮಿಲಿಯನ್), ಮಕಾವು (9.6 ಮಿಲಿಯನ್), ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ (20.2 ಮಿಲಿಯನ್), ದುಬೈ (16.8 ಮಿಲಿಯನ್), ಮೆಕ್ಕಾ (10.8 ಮಿಲಿಯನ್), ಅಂಟಾಲ್ಯ (16.5 ಮಿಲಿಯನ್), ಪ್ಯಾರಿಸ್ (15.5 ಮಿಲಿಯನ್), ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ (12.1 ಮಿಲಿಯನ್).
ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ 32.4 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ 20.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಲಂಡನ್ಗೆ 21.7 ಮಿಲಿಯನ್, ಮಕಾವುಗೆ 18 ಮಿಲಿಯನ್, ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ಗೆ 23 ಮಿಲಿಯನ್, ದುಬೈಗೆ 18.2 ಮಿಲಿಯನ್, ಮೆಕ್ಕಾಗೆ 19.3 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂಟಾಲ್ಯಕ್ಕೆ 19.3 ಮಿಲಿಯನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ 17.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಕೌಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ 16.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿತ್ತು.
2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪ್ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ 30.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ 23.2 ಮಿಲಿಯನ್, ಲಂಡನ್ಗೆ 22.7 ಮಿಲಿಯನ್, ಮಕಾವುಗೆ 20.4 ಮಿಲಿಯನ್, ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ಗೆ 19.7 ಮಿಲಿಯನ್, ದುಬೈಗೆ 19.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಮೆಕ್ಕಾಗೆ 18.7 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂಟಲ್ಯಕ್ಕೆ 18.6 ಮಿಲಿಯನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ 18.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಕೌಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ 17.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ 2025ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, 32.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. tourism.gov ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2024 ರಲ್ಲಿ 30.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, 2023ರಲ್ಲಿ 27.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಂದ ದುಬೈಗೆ ವಲಸೆ: 2023ರಲ್ಲಿ 2.46 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ 1.62 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು, ಕೌಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ 810,000, ಲಂಡನ್ಗೆ 740,000, ಮೆಕ್ಕಾಗೆ 980,000 ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ 580,000 ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, 2024ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3.65 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ 2.02 ಮಿಲಿಯನ್, ಕೌಲಾಲಂಪುರಕ್ಕೆ 1.18 ಮಿಲಿಯನ್, ಲಂಡನ್ಗೆ 910,000, ಮೆಕ್ಕಾಗೆ 1.22 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ 720,000 ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದುಬೈ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.82 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ 2.15 ಮಿಲಿಯನ್, ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ 1.25 ಮಿಲಿಯನ್, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 950,000, ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 780,000 ಜನರು ತೆರಳಿದ್ದರು. ದುಬೈ 2023 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇದೀಗ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಪ್ರಯಾಣ ತಾಣಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿಯರು ಎಷ್ಟು? ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 20.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 17.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 2019 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.14.82ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2025ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ರಜೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.49.8ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ.25.4 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೇ.46.2 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿರಾಮ, ರಜೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.12.8ರಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇ.11.6ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.53.7ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಶೇ. 46.3ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು: ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
- ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗುವಿಕೆ, ದಣಿವು, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತೇ? ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಫ್ರೋಟೀನ್ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿವು
- ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?