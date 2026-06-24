ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯ: ಮಾತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ- ಸಂಶೋಧನೆ
ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್ ಬಳಕೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : June 24, 2026 at 4:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
EY (ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ & ಯಂಗ್) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್ ಯುವಜನರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯು ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗಮನದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ: ಈ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ CBSE ಶಾಲೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಧ್ಯಯನವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 6.3 ಲಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 74 ಪ್ರತಿಶತ CBSE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಪರದೆ ಆಧಾರಿತ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಹೆಜ್ಜೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
AIIMS ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು: AIIMSನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ AIIMS ರಾಯ್ಪುರದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ (ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್) ಮತ್ತು 'ವರ್ಚುವಲ್ ಆಟಿಸಂ' ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2.2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಸರಾಸರಿ 1.2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 18 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 'ಶೂನ್ಯ'ವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು AIIMS ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಊಟ ಮಾಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡಬಾರದು- ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೀಡುವುದು ಪೋಷಕರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (AIIMS) ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2.2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶಾಂತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂನ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನರೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ, ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನೀಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಮುಕ್ತ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಓದುವುದು, ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾತನಾಡಲು ದುರ್ಬಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸಮರ್ಥ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗಣೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರೋಗಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ಮಾತು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ AIIMSನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಬಾಗ್ದಿ ಅವರು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪರದೆಯ ಸಮಯವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರದೆಯ ಸಮಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರು ಒಟ್ಟು ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯು ದೈಹಿಕ, ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬ, ದುರ್ಬಲ ಅರಿವು, ಕಳಪೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಬಾಗ್ದಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನವು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸಂವಹನವು ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೆದುಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳತಜ್ಞ ಡಾ.ಪಿತಿಷನ್ ವಶಿಷ್ಠ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ. ವಶಿಷ್ಠ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯು ಭಾಷಾ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗಮನದ ಅವಧಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
12 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 12ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ WHO ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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